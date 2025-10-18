Pamela Genini uccisa con oltre 30 coltellate | il delitto pianificato da almeno una settimana
Gianluca Soncin ha inferto sul corpo di Pamela Genini più di trenta coltellate: queste le prime informazioni che emergono dall’autopsia sul corpo della ventinovenne originaria della Valle Imagna, uccisa martedì dall’ex compagno nel suo appartamento di via Iglesias a Milano. Nella convalida del fermo dell’uomo, 52 anni, si parlava di almeno 24 colpi inflitti con una lama di 9 centimetri, ma l’esame autoptico ha svelato un’aggressione ancora più cruda e violenta. Una vera e propria spedizione che, secondo quanto sottolineato dall’ordinanza del gip di Milano, Tommaso Perna, Soncin aveva pianificato da almeno una settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Femminicidio Pamela Genini, lo sfogo della madre: "Quel mostro deve pagare" - X Vai su X
Pamela Genini, l'autopsia: uccisa con 30 coltellate, tre letali sul torace - facebook.com Vai su Facebook
Pamela è stata uccisa con oltre 30 coltellate, l’ultima chat alle 21.52 - Inquirenti al lavoro per accertare le violenze pregresse: nel settembre 2024 medicata a Seriate ... Come scrive ecodibergamo.it
“Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali”: i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Pamela Genini - Oggi, venerdì 17 ottobre, sono arrivati i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Pamela Genini, l’ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno Gianluca ... Lo riporta fanpage.it
Pamela Genini uccisa con 20 coltellate dall'uomo che voleva lasciare. La vicina: "Chiedeva aiuto" - L'ex modella e imprenditrice di 29 anni è stata aggredita in casa dal fidanzato dal quale voleva separarsi. Segnala milanotoday.it