Pamela Genini uccisa con oltre 30 coltellate | il delitto pianificato da almeno una settimana

Gianluca Soncin ha inferto sul corpo di Pamela Genini più di trenta coltellate: queste le prime informazioni che emergono dall'autopsia sul corpo della ventinovenne originaria della Valle Imagna, uccisa martedì dall'ex compagno nel suo appartamento di via Iglesias a Milano. Nella convalida del fermo dell'uomo, 52 anni, si parlava di almeno 24 colpi inflitti con una lama di 9 centimetri, ma l'esame autoptico ha svelato un'aggressione ancora più cruda e violenta. Una vera e propria spedizione che, secondo quanto sottolineato dall'ordinanza del gip di Milano, Tommaso Perna, Soncin aveva pianificato da almeno una settimana.

