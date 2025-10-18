Pamela Genini trafitta da 30 coltellate tre fendenti letali al cuore | È stata uccisa con rabbia
Milano – Gianluca Soncin ha ucciso la compagna che lo aveva appena lasciato, Pamela Genini, con più di 30 coltellate, di cui tre letali sferrate al cuore. Ben più dei 24 fendenti emersi dalla prima ispezione del medico legale sul corpo della 29enne. Il killer, arrestato in flagranza con l’accusa di omicidio pluriaggravato, si è accanito con rabbia: overkilling, il termine che indica la volontà dell’assassino di distruggere la vittima. E molti colpi sono stati assestati al collo (almeno quattro) e sul volto, stando all’esito dell’autopsia eseguita ieri. Lunedì si terrà in Procura una riunione operativa tra inquirenti e investigatori in vista delle acquisizioni che verranno disposte nell’indagine sul femminicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
