Pamela Genini il referto medico del 2024 | Teme che Gianluca Soncin possa ammazzarla Ma non scattò il codice rosso
Pamela Genini si presentò all'ospedale di Seriate con un dito rotto dopo un'aggressione di Soncin. Nel questionario antiviolenza manifestò la paura di venire uccisa. Ma nonostante il colloquio con le forze dell'ordine il codice rosso non scattò. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
