Pamela Genini il referto del 2024 | Teme che Gianluca Soncin la ammazzi ma non scattò il Codice Rosso Le bugie del killer
Pamela Genini, 29 anni, l'ennesima vittima di femminicidio - 70, nel 2025. Picchiata, minacciata, maltrattata, terrorizzata e infine uccisa da un uomo, il suo compagno, il 52enne Gianluca. 🔗 Leggi su Leggo.it
Pamela Genini, il referto del 2024 all'ospedale di Seriate: «Teme che Gianluca Soncin la ammazzi», ma non scattò il Codice Rosso - Picchiata, minacciata, maltrattata, terrorizzata e infine uccisa da un uomo, il suo compagno, il 52enne ... msn.com scrive
