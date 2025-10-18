Pamela Genini il referto del 2024 | Teme che Gianluca Soncin la ammazzi ma non scattò il Codice Rosso Le bugie del killer

Pamela Genini, 29 anni, l'ennesima vittima di femminicidio - 70, nel 2025. Picchiata, minacciata, maltrattata, terrorizzata e infine uccisa da un uomo, il suo compagno, il 52enne Gianluca. 🔗 Leggi su Leggo.it

pamela genini referto 2024Pamela Genini, il referto del 2024 all'ospedale di Seriate: «Teme che Gianluca Soncin la ammazzi», ma non scattò il Codice Rosso - Picchiata, minacciata, maltrattata, terrorizzata e infine uccisa da un uomo, il suo compagno, il 52enne ... msn.com scrive

pamela genini referto 2024Pamela Genini, il referto medico del 2024: «Teme che Gianluca Soncin possa ammazzarla». Ma non scattò il codice rosso - Il 4 settembre 2024 Pamela Genini si presentò all'ospedale di Seriate con un dito rotto dopo un'aggressione di Gianluca Soncin. Riporta msn.com

pamela genini referto 2024Pamela Genini, le botte nel referto in ospedale. Ma non scattò la protezione - Il questionario al pronto soccorso con 4 «sì» su 5. Scrive bergamo.corriere.it

