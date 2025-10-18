Pamela Genini e la denuncia nel 2024 in ospedale dopo l' aggressione di Soncin ma non scattò il codice rosso

Pamela Genini aveva raccontato una violenza e detto di temere di essere uccisa, ma il codice rosso non fu attivato. Ora si indaga sul perché. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pamela Genini e la denuncia nel 2024 in ospedale dopo l'aggressione di Soncin, ma non scattò il codice rosso

