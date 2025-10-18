Pamela Genini e il referto medico del 2024 | Teme che Gianluca Soncin possa ucciderla
Milano, 18 ottobre 2025 – Pamela Genini aveva paura che Gianluca Soncin potesse ammazzarla già nel settembre del 2024, quando andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare, dopo che il suo compagno di allora l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia. È quanto emerge dal referto dell'ospedale bergamasco pubblicato dal Corriere della Sera. La 29enne è invece stata uccisa con una trentina di coltellate la sera del 14 ottobre, nel sua appartamento in via Iglesias a Milano, dove l’uomo ha fatto irruzione all’improvviso avendo una copia delle chiavi. Pamela Genini trafitta da 30 coltellate, tre fendenti letali al cuore: “È stata uccisa con rabbia” Alla ragazza vennero sottoposte le cinque domande del protocollo di valutazione del rischio di violenze e lei rispose in modo affermativo ai quesiti sulla gelosia, sull'aumento dell'intensità delle violenze, sulle minacce con un'arma e appunto sulla possibilità che lui potesse ucciderla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
