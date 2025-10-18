Pamela Genini e il referto del 2024 | Teme che Soncin possa ucciderla

Emergono nuovi inquietanti dettagli nel caso di Pamela Genini, uccisa a Milano la sera del 14 ottobre scorso. Da quello che sta emergendo la 29enne aveva paura che Gianluca Soncin potesse ammazzarla già nel settembre del 2024, quando Genini andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare, dopo che il compagno l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia: lo mostra il referto dell'ospedale bergamasco pubblicato oggi sul Corriere della Sera. Alla ragazza vennero sottoposte le cinque domande del protocollo di valutazione del rischio di violenze e lei rispose in modo affermativo ai quesiti sulla gelosia, sull'aumento dell'intensità delle violenze, sulle minacce con un'arma e appunto sulla possibilità che lui potesse ucciderla. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pamela Genini e il referto del 2024: "Teme che Soncin possa ucciderla"

