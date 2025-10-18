Pamela aveva paura di essere uccisa già a settembre 2024 | il referto in ospedale e le sue risposte

Milanotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È spuntato un referto medico in cui Pamela Genini, uccisa con circa 30 coltellate (come emerso dall'autopsia) la sera di martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, che lei stava lasciando, temeva di essere uccisa già a settembre del 2024. Lo riferisce il Corriere della Sera. Soncin intanto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

