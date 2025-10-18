Pamela aveva paura di essere uccisa già a settembre 2024 | il referto in ospedale e le sue risposte

È spuntato un referto medico in cui Pamela Genini, uccisa con circa 30 coltellate (come emerso dall'autopsia) la sera di martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, che lei stava lasciando, temeva di essere uccisa già a settembre del 2024. Lo riferisce il Corriere della Sera. Soncin intanto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pamela lo aveva detto. E nessuno l’ha ascoltata. «Crede che lui sia capace di ammazzarla?» Lei risponde sì. Per quattro volte. “Sì” anche alla violenza fisica, alle minacce con armi, alla gelosia patologica. Eppure, il Codice Rosso non scatta. Pamela Genini a - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela: il racconto della sua migliore amica "aveva subito numerose violenze" #Mattino5 - X Vai su X

Pamela aveva paura di essere uccisa già a settembre 2024: il referto in ospedale e le sue risposte - Il timore di essere uccisa dall'allora compagno compare nel referto della visita al pronto soccorso di Seriate dopo un pestaggio. Come scrive milanotoday.it

Pamela Genini e il referto del 2024: "Teme che Soncin possa ucciderla" - Nel settembre del 2024 Genini andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare dopo che il compagno l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia. Secondo tg24.sky.it

Pamela Genini e la denuncia nel 2024 in ospedale dopo l'aggressione di Soncin, ma non scattò il codice rosso - Pamela Genini aveva denunciato una violenza e detto di temere di essere uccisa, ma il codice rosso non fu attivato. Secondo virgilio.it