Palmeri avverte | Roma-Inter può cambiare la stagione L’Inter deve dimostrare questa cosa qui

Inter News 24 Palmeri nel suo editoriale di Sportitalia riflette su quelle che saranno gli aspetti fondamentali del match di questa sera tra Roma e Inter. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha analizzato le possibili chiavi e implicazioni del big match tra Roma e Inter, in programma questa sera all’ Olimpico. Una partita che, secondo Palmeri, potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre, nonostante il campionato sia ancora alle prime battute. SULL’IMPORTANZA DEL MATCH – «È un Roma-Inter dove può girare la stagione di entrambe. Che sì, che è la settima giornata e figuriamoci, e tre punti qua o là sono lo stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palmeri avverte: «Roma-Inter può cambiare la stagione. L’Inter deve dimostrare questa cosa qui»

