pallium day a firenze esperti di bioetica a confronto sul suicidio medicalmente assistito

Firenze, 18 ottobre 2025 – Il suicidio medicalmente assistito non è soltanto una questione giuridica o medica, ma una scelta che interpella la coscienza collettiva. Sarà questo il cuore del Pallium Day 2025, in programma venerdì 24 ottobre alle 15.30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il convegno, dal titolo “Suicidio medicalmente assistito: diritto o delega”, metterà a confronto esperti di bioetica, diritto e medicina palliativa in un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza. Interverranno Maurizio Mori, presidente di Consulta Bioetica Onlus e membro del Comitato Nazionale di Bioetica, Enrico Sostegni, ex consigliere regionale e relatore della legge toscana sul suicidio assistito, Emanuele Rossi, professore di diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e Gianpaolo Fortini, medico anestesista-rianimatore, presidente della Società Italiana di Cure Palliative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

