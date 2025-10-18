La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile lascia al comando a punteggio pieno il terzetto composto da Pro Recco, Brescia e Savona: i campioni d’Italia regolano il De Akker Team per 22-13, mentre i lombardi liquidano il Telimar per 18-7, infine la Rari Nantes firma l’unica vittoria esterna del turno passando per 12-14 a Siracusa in casa dell’Ortigia. Ad agganciare il Telimar al quarto posto a quota 6 è il Trieste, che doppia la Canottieri Napoli, sconfitta con un perentorio 22-11, mentre sale al sesto posto e passa nella colonna sinistra della classifica la Roma Vis Nova, che sconfigge la Florentia per 17-11, lasciando i toscani ancora fermi al palo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, un terzetto al comando della Serie A1: Pro Recco, Savona e Brescia a punteggio pieno