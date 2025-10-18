Pallanuoto femminile l’Orizzonte domina il big match col Plebiscito SIS Roma corsara a Genova in Serie A1
La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile registra il netto successo, nell’attesissimo match di cartello, dell’ Orizzonte, che travolge il Plebiscito con un perentorio 13-5 e lo scavalca in classifica. Si crea una nuova coppia al comando della classifica: ad approfittare della battuta d’arresto delle patavine, infatti, sono il Rapallo, che passa in trasferta a Cosenza con lo score di 9-16, ed il Trieste, vittorioso a Viterbo contro la neopromossa Civitavecchia con il punteggio di 8-19. Appaiate alle etnee, invece, a -1 dalla vetta, c’è la SIS Roma, che scavalca a sua volta le patavine, ora quinte a -2 dal primo posto, dopo aver liquidato a domicilio la Locatelli Genova, sconfitta con un sonoro 2-22. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Il CT della nazionale femminile di pallanuoto, Carlo Silipo, atteso a Cosenza per due giorni di scouting e per assistere alla partita della Smile contro Rapallo AQA - Cosenza - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto femminile, il Rapallo domani affronta l’Ekipe Catania https://ligurianotizie.it/pallanuoto-femminile-il-rapallo-domani-affronta-lekipe-catania/2025/10/10/621892/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Pallanuoto, venerdì al via i campionati di A1 maschile e femminile - Caccia a Recco, vincitrice degli ultimi quattro tornei, e Orizzonte Catania che domina tra le donne dal 1992 con l'unica eccezione del 2007. Lo riporta ilgiornale.it