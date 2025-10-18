Pallamano | l’Italia femminile va a caccia del riscatto nel match contro la Svizzera
Dopo la sconfitta contro i Paesi Bassi, ampiamente preventivabile anche se con un passivo pesante (42-19), la nazionale italiana femminile di pallamano è pronta a tornare in campo nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2026. Le azzurre giocheranno in casa questa volta, a Chieti domenica 18 ottobre dalle ore 18.00, contro la Svizzera: in un match che fa parte dell’agenda del Gruppo 2, di cui fa parte anche la Bosnia Herzegovina; piegata proprio dalle elvetiche qualche giorno fa per 35-19. La sfida per le ragazze del DT Alfredo Rodriguez è certamente più abbordabile rispetto a quella con la corazzata “Orange”, anche se le rossocrociate partiranno comunque con i favori del pronostico nella Casa della Pallamano. 🔗 Leggi su Oasport.it
