Pallamano Ferrara in casa E’ un esame da capolista

Due su due per "Pallamano Ferrara", il nuovo nome che raccoglie il testimone e il titolo sportivo di Ferrara United: questo vuol dire affrontare la terza partita del campionato di Serie B territoriale – Area 4 – girone B da capolista e forti della vittoria nel derby cittadino contro l' Handball Estense. Lo farà oggi alle 19,30 sul suo campo, quello del Palaboschetto, accogliendo i bolognesi del San Lazzaro, forti, al momento, di una delle migliori difese messe in campo. Per questo è forte la chiamata a raccolta della società ferrarese, pronta anche a proporre la sua ormai tradizionale accoglienza, che andrà a chiudersi con il "terzo tempo Casa Pallamano Ferrara", dove lo sport si fa ospitalità e accoglienza.

