Pallamano Bolzano raggiunge la vetta mandando Fasano al tappeto Stop per il Teamnetwork
In attesa del posticipo del prossimo 22 ottobre fra Raimond Sassari e Alperia Black Devils, la Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha visto disputarsi la sesta giornata della stagione regolare, che si era aperta precedentemente con il 29-29 del Brixen sul Cassano Magnago lo scorso 5 ottobre. Nella serata di sabato 18 ottobre, il risultato più importante lo ha fatto segnare il Bolzano: capace di battere 30-29, in casa, il Fasano per portarsi in vetta alla classifica. Altre due le affermazioni interne: quella dello Sparen Eppan sul Pressano (31-23) e quella pesantissima del Chiaravalle sul Teamnetwork Albatro Siracusa, con i marchigiani capaci di imporsi 27-26 di strettissima misura. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pallamano A/M Gold, Junior Fasano a Bolzano per proseguire la striscia vincente - facebook.com Vai su Facebook
Rimonta da vetta! Fasano aggancia il Siracusa - I biancazzurri conquistano il quarto successo consecutivo, ma che fatica contro lo Sparer ... Secondo osservatoriooggi.it
Pallamano, Molteno combatte ma poi si deve arrendere a Bolzano - Rimane ancora a zero punti in classifica nel campionato di serie A1, ma tornare a giocare davanti al pubblico amico dopo una turno di pausa, è stata comunque la gioia più bella per tutto il team del ... Lo riporta ilgiorno.it