In attesa del posticipo del prossimo 22 ottobre fra Raimond Sassari e Alperia Black Devils, la Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha visto disputarsi la sesta giornata della stagione regolare, che si era aperta precedentemente con il 29-29 del Brixen sul Cassano Magnago lo scorso 5 ottobre. Nella serata di sabato 18 ottobre, il risultato più importante lo ha fatto segnare il Bolzano: capace di battere 30-29, in casa, il Fasano per portarsi in vetta alla classifica. Altre due le affermazioni interne: quella dello Sparen Eppan sul Pressano (31-23) e quella pesantissima del Chiaravalle sul Teamnetwork Albatro Siracusa, con i marchigiani capaci di imporsi 27-26 di strettissima misura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallamano, Bolzano raggiunge la vetta mandando Fasano al tappeto. Stop per il Teamnetwork