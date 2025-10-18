Palestina gli studenti protestano al rettorato | Unifi rescinda ogni accordo con Israele VIDEO

Firenzetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'Università di Firenze e i suoi dipartimenti rescindano tutti gli accordi in essere con università, enti e aziende pubbliche e private, istituzioni israeliane che contribuiscono direttamente e indirettamente a politiche genocide e di apartheid nei confronti della popolazione palestinese".La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

palestina studenti protestano rettoratoStudenti pro Pal in presidio sotto il rettorato: “Unifi rescinda ogni accordo con Israele” - Nuova protesta con presidio davanti al rettorato dell'Università di Firenze da parte degli Studenti per la Palestina. Secondo controradio.it

palestina studenti protestano rettoratoGenova, Università: dopo 23 giorni gli occupanti pro-Palestina lasciano il Rettorato - A darne notizia è stata la stessa assemblea degli studenti, che ha diffuso un comunicato tramite Telegram ... Come scrive telenord.it

palestina studenti protestano rettoratoLa protesta pro Pal irrompe nell'atrio del Rettorato - FIRENZE: Durante la seduta del Senato accademico alcuni studenti hanno protestato nell'edificio di piazza San Marco. toscanamedianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Palestina Studenti Protestano Rettorato