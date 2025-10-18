Palestina gli studenti protestano al rettorato | Unifi rescinda ogni accordo con Israele VIDEO
"L'Università di Firenze e i suoi dipartimenti rescindano tutti gli accordi in essere con università, enti e aziende pubbliche e private, istituzioni israeliane che contribuiscono direttamente e indirettamente a politiche genocide e di apartheid nei confronti della popolazione palestinese".La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
Anche oggi, con Anita Magno, parleremo di Palestina e fumetti agli studenti delle scuole palermitane Festival delle letterature migranti Giovedì 24 ottobre, ore 9:00-13:00 Cantieri culturali alla Zisa | Cinema De Seta Incontro per le scolaresche con Anita - facebook.com Vai su Facebook
Gli studenti "bloccano tutto" per la Palestina: la mappa delle scuole occupate a Roma https://ift.tt/JIPTxr0 - X Vai su X
Studenti pro Pal in presidio sotto il rettorato: “Unifi rescinda ogni accordo con Israele” - Nuova protesta con presidio davanti al rettorato dell'Università di Firenze da parte degli Studenti per la Palestina. Secondo controradio.it
Genova, Università: dopo 23 giorni gli occupanti pro-Palestina lasciano il Rettorato - A darne notizia è stata la stessa assemblea degli studenti, che ha diffuso un comunicato tramite Telegram ... Come scrive telenord.it
La protesta pro Pal irrompe nell'atrio del Rettorato - FIRENZE: Durante la seduta del Senato accademico alcuni studenti hanno protestato nell'edificio di piazza San Marco. toscanamedianews.it scrive