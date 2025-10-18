Palestina gli studenti protestano al rettorato | Unifi rescinda ogni accordo con Israele VIDEO
"L'Università di Firenze e i suoi dipartimenti rescindano tutti gli accordi in essere con università, enti e aziende pubbliche e private, istituzioni israeliane che contribuiscono direttamente e indirettamente a politiche genocide e di apartheid nei confronti della popolazione palestinese".La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
