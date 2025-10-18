Palermo - Modena probabili formazioni | Gialli a Palermo senza Pergreffi e Beyuku
Sponda Palermo, le scelte di InzaghiSi va verso un 3-4-2-1 con Joronen in porta. Una difesa rimaneggiata, quella dei rosanero, che devono fare a meno di Bani, costretto ai box da un infortunio muscolare al flessore che lo sta tenendo fuori dal 5 ottobre. A sinistra torna Ceccaroni dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Palermo secondo in classifica domani ospita la capolista Modena gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. - facebook.com Vai su Facebook
Mezza maratona e Palermo-Modena, giornata di passione per gli automobilisti della domenica https://palermo.repubblica.it/sport/2025/10/18/news/mezza_maratona_e_palermo-modena_giornata_di_passione_per_gli_automobilisti_della_domenica-4249218 - X Vai su X
Palermo-Modena, ancora tutto esaurito il Barbera: le probabili formazioni - Si torna in campo in Serie B dopo il secondo weekend di sosta del campionato per le gare delle nazionali. Riporta livesicilia.it
Giornale di Sicilia: “Palermo-Modena, le probabili formazioni” - Modena al Renzo Barbera: Inzaghi rilancia Ranocchia e conferma Brunori e Palumbo, Sottil risponde con la coppia Di Mariano- Lo riporta ilovepalermocalcio.com
Gazzetta dello Sport: “Palermo-Modena, le probabili formazioni” - Secondo la Gazzetta dello Sport, il Palermo di Inzaghi sfida il Modena di Sottil con Brunori e Pohjanpalo in attacco. Da ilovepalermocalcio.com