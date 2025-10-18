Palermo - Modena probabili formazioni | Gialli a Palermo senza Pergreffi e Beyuku

Modenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sponda Palermo, le scelte di InzaghiSi va verso un 3-4-2-1 con Joronen in porta. Una difesa rimaneggiata, quella dei rosanero, che devono fare a meno di Bani, costretto ai box da un infortunio muscolare al flessore che lo sta tenendo fuori dal 5 ottobre. A sinistra torna Ceccaroni dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

palermo modena probabili formazioniPalermo-Modena, ancora tutto esaurito il Barbera: le probabili formazioni - Si torna in campo in Serie B dopo il secondo weekend di sosta del campionato per le gare delle nazionali. Riporta livesicilia.it

palermo modena probabili formazioniGiornale di Sicilia: “Palermo-Modena, le probabili formazioni” - Modena al Renzo Barbera: Inzaghi rilancia Ranocchia e conferma Brunori e Palumbo, Sottil risponde con la coppia Di Mariano- Lo riporta ilovepalermocalcio.com

palermo modena probabili formazioniGazzetta dello Sport: “Palermo-Modena, le probabili formazioni” - Secondo la Gazzetta dello Sport, il Palermo di Inzaghi sfida il Modena di Sottil con Brunori e Pohjanpalo in attacco. Da ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Palermo Modena Probabili Formazioni