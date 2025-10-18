Palermo l’assassino di Paolo Taormina resta senza avvocato | la penalista si ritira per divergenze con la famiglia

Gaetano Maranzano, 28 anni, l’assassino di Paolo Taormina, ucciso una settimana fa a Palermo, al momento è senza avvocato. Rosanna Vella, la penalista che lo ha seguito sin dalle prime battute dopo il suo arresto, ha comunicato che lascia l’incarico per “insanabili divergenze sulla strategia difensiva”. Non è un fatto da poco, perchè Vella conosce bene la famiglia; la professionista assunse la difesa di Vincenzo Maranzano, padre di Gaetano, che era stato accusato di tentato omicidio nei confronti dei fratelli Giuseppe e Antonio Colombo, nell’ambito dei contrasti tra i due nuclei nel quartiere Zen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Palermo, l’assassino di Paolo Taormina resta senza avvocato: la penalista si ritira per “divergenze” con la famiglia

