In tanti si sono dati appuntamento in via del Visone e hanno raggiunto in silenzio la piazzetta di Bonagia dove è stato realizzato un murale che raffigura Paolo con le scritte: "date valore agli affetti dei vostri cari e vivete ogni attimo intensamente perché la vita può togliervi tutto in un batter d'occhio" e "non voglio dire addio ma un semplice arrivederci. Sei sempre un vincitore, Gabrielino vive". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Palermo in piazza per ricordare Paolo Taormina