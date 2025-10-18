Paghe basse e inflazione Addetti Hera in sciopero Cgil | Grande adesione

"Alta l’adesione allo sciopero". E’ quanto confermato da Fabio Campagna della Funzione Pubblica (FP) Cgil Ferrara, durante la manifestazione davanti la sede Hera di via Finati, che ha visto riunite anche le altre sigle sindacali. Nella mattinata di ieri, infatti, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, si sono verificati alcuni disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito allo sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro. Una giornata in cui sono state garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, al termine dello sciopero i servizi sono tornati alla normale operatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

