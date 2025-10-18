Pagelle Roma-Inter 0-1 male Celik | Dybala non riesce a rispondere a Bonny

Sololaroma.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter vince contro la Roma per 1-0 e raggiunge le prime della classe. Un trionfo conquistato e sofferto da parte dei nerazzurri, con i giallorossi che, però, hanno sprecato veramente tanto. Nel secondo tempo, infatti, la squadra guidata da Gasperini ha avuto diverse opportunità, ma non è mai riuscita a incidere come avrebbe dovuto. Qui di seguito le pagelle: Svilar: 6 Può fare qualcosina in più sul gol, ma si fa trovare pronto in altre circostanze. ATTENTO Hermoso: 5.5 Qualche errorino di troppo in marcatura a campo aperto, ma questa non è di certo una novità. MACCHINOSO (dal 73’ Baldanzi: 6 Entra con cattiveria e voglia di incidere, ma a mancare sono le opportunità e gli spazi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

pagelle roma inter 0 1 male celik dybala non riesce a rispondere a bonny

© Sololaroma.it - Pagelle Roma-Inter 0-1, male Celik: Dybala non riesce a rispondere a Bonny

News recenti che potrebbero piacerti

pagelle roma inter 0Le pagelle di Roma-Inter 0-1: il cinismo Bonny (7), disattenzione molto grave di Celik (5) - La squadra di Cristian Chivu espugna l’Olimpico grazie alla rete di Bonny. Scrive ilmattino.it

pagelle roma inter 0PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Riporta calciomercato.it

pagelle roma inter 0Roma-Inter 0-1, pagelle e tabellino: Bonny decisivo, Barella ispirato, Dovbyk spreca - Il goal del francese in apertura di gara risolve il match dell'Olimpico e proietta i nerazzurri in testa a braccetto con i giallorossi e il Napoli. Segnala goal.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Roma Inter 0