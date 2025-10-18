L’Inter vince contro la Roma per 1-0 e raggiunge le prime della classe. Un trionfo conquistato e sofferto da parte dei nerazzurri, con i giallorossi che, però, hanno sprecato veramente tanto. Nel secondo tempo, infatti, la squadra guidata da Gasperini ha avuto diverse opportunità, ma non è mai riuscita a incidere come avrebbe dovuto. Qui di seguito le pagelle: Svilar: 6 Può fare qualcosina in più sul gol, ma si fa trovare pronto in altre circostanze. ATTENTO Hermoso: 5.5 Qualche errorino di troppo in marcatura a campo aperto, ma questa non è di certo una novità. MACCHINOSO (dal 73’ Baldanzi: 6 Entra con cattiveria e voglia di incidere, ma a mancare sono le opportunità e gli spazi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pagelle Roma-Inter 0-1, male Celik: Dybala non riesce a rispondere a Bonny