Pagelle Roma-Inter 0-1 Bonny decide | Barella fondamentale

Sorride l'Inter, che torna alla vittoria in un big match anche in Serie A. Nella serata di oggi 18 ottobre, infatti, i nerazzurri sono stati abili a battere 0-1 la Roma, in una gara sofferta ma al tempo stesso fondamentale. A decidere il match è stata la rete di Ange-Yoan Bonny, che ha colpito ad inizio di primo tempo trafiggendo Svilar e sfruttando l'errore della difesa avversaria. Di seguito le pagelle dei giocatori scesi in campo per la Beneamata. Pagelle Inter. Sommer 6.5: Attento quando la Roma si propone in avanti. Akanji 6.5: Controlla le sortite di Wesley e giganteggia nel gioco aereo..

