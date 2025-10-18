Pagelle Monza Juve Primavera | i TOP e FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Nicolò Corradino Pagelle Monza Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. Pagelle Monza Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. TOP: Finocchiaro, Tiozzo, Leone FLOP: .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle monza juve primavera i top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Monza Juve Primavera: i TOP e FLOP dopo il primo tempo

Approfondisci con queste news

pagelle monza juve primaveraDiretta Juve Primavera a Monza: risultato in tempo reale e formazioni - Archiviato il pareggio spettacolare contro il Lecce, la Juventus Primavera è pronta a rimettersi in marcia alla ricerca di una vittoria che manca da troppo. tuttosport.com scrive

pagelle monza juve primaveraMonza-Juventus Primavera LIVE: diretta, formazioni, tabellino - La Juventus Primavera torna in campo per l'ottava giornata di campionato contro il Monza con un unico obiettivo: tornare alla vittoria. Scrive ilbianconero.com

pagelle monza juve primaveraDiretta Monza Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri in trasferta (18 ottobre 2025) - Diretta Monza Juventus Primavera, streaming video tv: biancorossi e bianconeri si affrontano dopo aver pareggiato l'ultimo turno (18 ottobre 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Monza Juve Primavera