Pagelle Monza Juve Primavera | i TOP e FLOP dopo il primo tempo
di Nicolò Corradino Pagelle Monza Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. Pagelle Monza Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. TOP: Finocchiaro, Tiozzo, Leone FLOP: .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Monza, le pagelle parlano chiaro! Secondo un’analisi di Tuttomercatoweb, ecco le medie voto dei giocatori biancorossi in questa prima parte di stagione. Tra conferme, sorprese e qualche delusione, il report mostra chi sta trascinando il Monza e chi, invece, - facebook.com Vai su Facebook
Primavera 1, @acmilanyouth-Monza 2-2: brillano le mezzali La Mantia e Plazzotta - X Vai su X
Diretta Juve Primavera a Monza: risultato in tempo reale e formazioni - Archiviato il pareggio spettacolare contro il Lecce, la Juventus Primavera è pronta a rimettersi in marcia alla ricerca di una vittoria che manca da troppo. tuttosport.com scrive
Monza-Juventus Primavera LIVE: diretta, formazioni, tabellino - La Juventus Primavera torna in campo per l'ottava giornata di campionato contro il Monza con un unico obiettivo: tornare alla vittoria. Scrive ilbianconero.com
Diretta Monza Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri in trasferta (18 ottobre 2025) - Diretta Monza Juventus Primavera, streaming video tv: biancorossi e bianconeri si affrontano dopo aver pareggiato l'ultimo turno (18 ottobre 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net