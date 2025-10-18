Pagelle Monza Juve Primavera | Huli si conferma un bel portiere Finocchiaro indispensabile molto bene Tiozzo – VOTI
di Nicolò Corradino Pagelle Monza Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. Pagelle Monza Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. TOP: Finocchiaro, Tiozzo, Leone FLOP: Huli 7 – La parata che salva il risultato. C’è sempre quando serve ed è davvero un bel portiere. Bamballi 6,5 – Tantissime discese sulla fascia e qualche buon cross anche se può migliorare nell’ultimo passaggio Verde 6 – Sicuro con i piedi e abbastanza solido. Il suo rientro è una buona notizia per tutti anche se può fare tanto di più (70? Borasio SV. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
