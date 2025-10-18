PAGELLE E TABELLINO Torino-Napoli 1-0 | Simeone opportunista sbandano Di Lorenzo e Gilmour flop Lucca
Top, flop, pagelle complete e tabellino di Torino-Napoli: flop Lucca, malissimo Gilmour e Di Lorenzo, Simeone punisce Conte Come nei più classici dei scenari, a risolvere la partita è un gol dell’ex: Simeone ha realizzato la rete decisiva contro il suo vecchio Napoli. Segna e si scusa subito, non esulta neanche. Neres e Simeone in Torino–Napoli (ANSA) Calciomercato.it È un Napoli irriconoscibile, con Gilmour che fa tanta fatica in gestione. Ed è da un suo controllo così così che nasce poi la rete dei granata. Malissimo Anguissa e Di Lorenzo, allo sbando. Lucca un fantasma, poco servito e quasi sempre fuori posizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
