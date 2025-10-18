PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1 | Bonny-Pio che sicurezze Ndicka serata no
Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 202526 L’Inter si conferma bestia nera della Roma – soprattutto all’Olimpico – e di Gasperini, passando 1-0 nella capitale. Una partita tosta, tirata, che si sblocca dopo soli 6 minuti. Decisivo l’errore della difesa che tiene in gioco Bonny ma più in generale il primo tempo della squadra di Gasperini, davvero di sofferenza. Va un po’ meglio nella ripresa, dove arrivano parecchie occasioni per i giallorossi, alcune anche belle grosse. Un po’ di imprecisione e la bravura interista hanno evitato il pareggio. Poi l’Inter sfrutta le ripartenze e va a un passo dal raddoppio nel finale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
