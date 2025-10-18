Padovano Confcommercio insiste sui parklet | Il Comune faccia un passo indietro sulla rimozione

Ilpescara.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio chiede nuovamente al Comune di Pescara di ripensare la decisione di far rimuovere i parklet che ricadono sulle vie cittadine ai pubblici esercizi, e in ogni caso sarà dalla parte degli esercenti fornendo, se necessario, anche la tutela legale. a dirlo il presidente di Confcommercio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Padovano Confcommercio Insiste Parklet