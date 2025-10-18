Paderno auto ribaltata in centro | illesi i due conducenti

Ilnotiziario.net | 18 ott 2025

Auto ribaltata in centro a Paderno Dugnano. Incidente all’inizio di via Grandi in prossimità dell’incrocio di fronte al cimitero. Auto ribaltata in centro a Paderno Probabilmente è un eccesso di velocità all’origine del ribaltamento che si è verificato poco dopo le 16 di oggi. La Fiat Panda si stava immettendo lungo via Grandi, quando nel . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

