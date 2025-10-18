Paderno auto ribaltata in centro | illesi i due conducenti
Auto ribaltata in centro a Paderno Dugnano. Incidente all’inizio di via Grandi in prossimità dell’incrocio di fronte al cimitero. Auto ribaltata in centro a Paderno Probabilmente è un eccesso di velocità all’origine del ribaltamento che si è verificato poco dopo le 16 di oggi. La Fiat Panda si stava immettendo lungo via Grandi, quando nel . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Relax a 6 zampe a.p.s. Cassina Amata, Paderno D.no (MI). 5 aree sgambo in esclusiva, completa autonomia, illuminazione, parcheggio auto interno, ampi spazi verdi ben curati e recintati. Iscriviti su Relaxa6zampe.it tel. 334.6710396 - facebook.com Vai su Facebook
Paderno sott’acqua. Il Seveso rompe l’argine. Evacuate decine di famiglie. L’oratorio offre riparo - Strade trasformate in fiumi, auto bloccate nei sottopassi, cantine allagate, ma soprattutto decine di famiglie evacuate: ci sono voluti anche i gommoni dei vigili del fuoco per mettere in salvo alcune ... Da ilgiorno.it