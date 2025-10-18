Pace senza super missili
di Marta Ottaviani ROMA Il presidente americano Donald Trump sceglie di temporeggiare, e ci sono tutti gli estremi perché l’incontro di ieri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si risolva in un temporaneo nulla di fatto. L’unico segnale positivo è un tono più cordiale nei rapporti fra i due e, come hanno notato i giornalisti in sala, un look più elegante del leader di Kiev rispetto alla volta precedente. BUONE MANIERE Almeno dal punto di vista formale, i rapporti fra Trump e Zelensky sono migliorati. " È un onore averlo qui" ha esordito il tycoon, accogliendo Zelensky nella Cabinet Room e non nello Studio Ovale, per non riaprire ferite del passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
