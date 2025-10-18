Pacchetto famiglia in Manovra | aiuti mamme e separati stop al bonus libri
Il nuovo pacchetto famiglia stanziato nella Manovra vale 1,6 miliardi di euro. Le misure principali includono un incremento del bonus mamme per lavoratrici e un nuovo sostegno fiscale per i genitori separati con difficoltà abitative. Previste anche modifiche all'Isee con l'esclusione della prima casa. Resta fuori, al momento, il bonus per i libri scolastici.Sostegno alla casa per separati e revisione IseeUna delle novità più rilevanti della Manovra riguarda il sostegno abitativo. Si introduce un aiuto concreto per i genitori separati che affrontano difficoltà economiche. Questa misura prevede un contributo fiscale tangibile. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
