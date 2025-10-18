Otto miliardi in tre anni | il passo corto del governo sull’industria
Approvata in Consiglio dei ministri la Legge di Bilancio 2026. Otto miliardi di investimenti per le imprese, taglio delle tasse, più risorse a famiglie e sanità. Giorgia Meloni: «Una manovra seria, che guarda al futuro dell’Italia». Articolo completo al link https://w - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, dalle banche 12 miliardi. Tagli ai ministeri per otto miliardi. Di Marco Palombi - X Vai su X
Otto miliardi in tre anni: il passo corto del governo sull'industria - Secondo il presidente dell'Unione industriali Torino, Marco Gay, l'industria rappresenta il “cuore dell’economia”: vale 510 miliardi, il 23,4 per cento di pil. Riporta ilfoglio.it
Manovra da 18 miliardi: la metà (in tre anni) per il taglio Irpef dal 35 al 33% - Due miliardi sui salari e quasi 3,5 in tre anni sulla famiglia e per la lotta alla povertà. Segnala huffingtonpost.it
Meloni: “Intendiamo rispettare l’impegno per le spese militari”. Giorgetti: “12 miliardi nei prossimi tre anni” - La premier garantisce: fondi aggiuntivi senza togliere risorse ad altre priorità. Come scrive ilfattoquotidiano.it