Otto cose su Triestina-Pergolettese | il bello e il brutto di un pomeriggio allo stadio

Triesteprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Triestina porta a casa un pareggio contro una Pergolettese più pericolosa degli alabardati, ma incapace di contenere le folate in contropiede degli uomini di Marino. Apre Lambrughi - che da ex non esulta dopo il goal -, chiude la magica punizione di Ionita. Nel mezzo alcuni episodi dubbi, gli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

