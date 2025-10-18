Otto cose su Triestina-Pergolettese | il bello e il brutto di un pomeriggio allo stadio
La Triestina porta a casa un pareggio contro una Pergolettese più pericolosa degli alabardati, ma incapace di contenere le folate in contropiede degli uomini di Marino. Apre Lambrughi - che da ex non esulta dopo il goal -, chiude la magica punizione di Ionita. Nel mezzo alcuni episodi dubbi, gli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Otto cose su Triestina-Pergolettese: il bello e il brutto di un pomeriggio allo stadio https://ift.tt/krED0Al https://ift.tt/k3BcwLs - X Vai su X
Matteo ha preso il suo primo cane un anno e otto mesi fa. Una scelta non semplice: un Cane Corso. Non si è mai rifugiato nell’idea che “in fondo è solo un cane, che ci vorrà mai”. Fin dal primo giorno ha scelto di fare le cose per bene — una gestione consape - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Triestina Pergolettese (risultato finale 1-1): un punto a testa (18 ottobre 2025) - Diretta Triestina Pergolettese streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Nereo Rocco per la decimo turno della Serie C 2025/2026 girone A ... Segnala ilsussidiario.net