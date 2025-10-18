Ortolani sulla quinta giornata di prima categoria Pollenza trasferta proibitiva La Belfortese può fare il colpo

La quinta giornata di Prima categoria presentata dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Cluentina-Appignanese: "Al momento Appignanese e Potenza Picena sono le squadre che hanno un rendimento sotto le aspettative considerando gli ottimi organici: penso che con la Cluentina sarà gara che non terminerà in parità: 12". Montegiorgio-Montemilone Pollenza: "Il Montegiorgio si sta confermando sui livelli attesi con un Minella che rappresenta il valore aggiunto. I locali faranno un torneo importante e sfrutteranno il fattore campo: 1". Santa Maria Apparente-San Claudio: "Il San Claudio sta facendo bene e il Santa Maria Apparente è reduce da una vittoria interna e non sarà semplice concedere il bis, però gioca in casa: 1X". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

