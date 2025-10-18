Orro | Via da casa a 13 anni per la mia famiglia un dramma Ora voglio continuare a vincere

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo andati con la pallavolista azzurra nella sua Narbolia, in Sardegna. Ai nonni ha subito voluto portare i simboli dei suoi trionfi in azzurro: "Qui sono sempre stata circondata dall’amore. Casa è la mia famiglia, un legame che non si può spezzare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

orro via da casa a 13 anni per la mia famiglia un dramma ora voglio continuare a vincere

© Gazzetta.it - Orro: “Via da casa a 13 anni, per la mia famiglia un dramma. Ora voglio continuare a vincere”

Altre letture consigliate

orro via casa 13Orro: “Via da casa a 13 anni, per la mia famiglia un dramma. Ora voglio continuare a vincere” - Ai nonni ha subito voluto portare i simboli dei suoi trionfi in azzurro: "Qui sono sempre stata circondata dall’amore. Secondo msn.com

Fuga di gas da una caldaia in via delle Medaglie d’Oro a Roma: gravi madre e figlio di 13 anni - Momenti di paura in via delle Medaglie d’Oro a Roma, dove i vigili del fuoco hanno evacuato un intero palazzo per una fuga di gas da una caldaia centralizzata. Riporta fanpage.it

Fuga di gas a via Medaglie d'Oro, evacuate 13 famiglie a Roma Nord - Nella serata di ieri fuga di gas a Roma, in via delle Medaglie d'Oro, con conseguente intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno portato fuori da un appartamento al quinto piano una donna di circa 50 ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Orro Via Casa 13