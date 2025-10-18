Orro | Via da casa a 13 anni per la mia famiglia un dramma Ora voglio continuare a vincere
Siamo andati con la pallavolista azzurra nella sua Narbolia, in Sardegna. Ai nonni ha subito voluto portare i simboli dei suoi trionfi in azzurro: "Qui sono sempre stata circondata dall’amore. Casa è la mia famiglia, un legame che non si può spezzare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alessia Orro è pronta a tornare a casa! E ad aspettarla ci sarà un palazzetto per entrambe le giornate! ? Manca sempre meno al #SardegnaVolleyballChallenge ? – - facebook.com Vai su Facebook
Orro: “Via da casa a 13 anni, per la mia famiglia un dramma. Ora voglio continuare a vincere” - Ai nonni ha subito voluto portare i simboli dei suoi trionfi in azzurro: "Qui sono sempre stata circondata dall’amore. Secondo msn.com
