Siamo andati con la pallavolista azzurra nella sua Narbolia, in Sardegna. Ai nonni ha subito voluto portare i simboli dei suoi trionfi in azzurro: "Qui sono sempre stata circondata dall’amore. Casa è la mia famiglia, un legame che non si può spezzare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orro: “Via da casa a 13 anni, per la mia famiglia un dramma. Ora voglio continuare a vincere”