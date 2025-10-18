Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 18 ottobre! Il weekend si apre con un cielo che invita alla dolcezza e alla comprensione. Dopo giorni intensi e pieni di pensieri, questa giornata porta un’energia più distesa, perfetta per ritrovare il contatto con le persone care e con te stesso. La Luna favorisce l’empatia e le emozioni sincere, mentre Venere continua a regalare vibrazioni romantiche e calde. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 18 ottobre 2025, segno per segno. È un sabato da vivere con lentezza, senza la pressione di dover fare o dimostrare qualcosa. Le stelle parlano di abbracci ritrovati, di sorrisi scambiati senza parole, di gesti che valgono più di mille discorsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 18 ottobre: desiderio di movimento per il Sagittario, nuove emozioni per il Capricorno