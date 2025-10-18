Ormai anche Stefano De Martino ci scherza su | ad Affari Tuoi viene nominata La Ruota della Fortuna e lui reagisce così
Durante una puntata di Affari Tuoi, una concorrente cita La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino reagisce con ironia. La risposta del conduttore fa impazzire il pubblico. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Gerry Scotti e Stefano De Martino come due ragazzini: continuano a lanciarsi frecciatine al vetriolo, ecco l’ultima Il clima di sana competizione tra Rai e Mediaset continua a regalare momenti irresistibili in tv. Stavolta protagonista è stato Stefano De Martino, che durante una puntata di Affari Tuoi ha reagito con grande ironia quando una concorrente ha nominato il programma rivale La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Donnapop.it
