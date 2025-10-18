Origi-Milan addio vicino? Probabile che la storia si concluda a gennaio

Intervenuto sul canale YouTube di Romano, il noto esperto Matteo Moretto ha fornito degli aggiornamenti sulla situazione di Origi al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Origi-Milan, addio vicino? “Probabile che la storia si concluda a gennaio”

