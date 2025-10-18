Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Australia 2025 | Bezzecchi in trionfo Bagnaia penultimo
Marco Bezzecchi rispetta il pronostico della vigilia e vince la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, diciannovesimo e quartultimo capitolo della stagione per il Mondiale MotoGP. Terzo sigillo nelle ultime quattro manche del sabato per il romagnolo, che domani dovrà fare sicuramente più fatica per provare a ripetersi dovendo scontare un doppio long lap penalty nella gara lunga in seguito all’incidente di Mandalika con Marc Marquez. Aprilia che può festeggiare anche per la seconda piazza di Raul Fernandez (Trackhouse), a completamento di una doppietta favolosa e ancor più significativa se pensiamo che il campione mondiale 2024 Jorge Martin è ai box causa infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it
