Ordine d’arrivo F1 Sprint GP USA 2025 | vince Max Verstappen Ferrari ai piedi del podio Out le McLaren

Il Mondiale di F1 2023 è proseguito oggi, sabato 18 ottobre, con la Sprint del GP degli USA, valido come diciannovesimo round del calendario: nella prima serata italiana è andata in scena la gara breve sul tracciato di Austin, sulla distanza di 19 giri. Successo del neerlandese Max Verstappen (Red Bull Racing), che precede il britannico George Russell (Mercedes), secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio lo spagnolo Carlos Sainz (Williams). Seguono le due Ferrari, con il britannico Lewis Hamilton quarto. Quinta piazza, invece, per il compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc, mentre conquista la sesta posizione Alexander Albon con la Williams. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP USA 2025: vince Max Verstappen, Ferrari ai piedi del podio. Out le McLaren

