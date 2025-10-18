Ordigno esplosivo sotto casa di Sigfrido Ranucci indagini dei Ris sui reperti

I carabinieri del Ris sono al lavoro sui reperti dell’ordigno rudimentale che giovedì sera ha semidistrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione a Pomezia, centro alle porte di Roma. Obiettivo degli investigatori è analizzare il tipo di esplosivo utilizzato per poi eventualmente risalire agli autori dell’intimidazione che solo per un caso fortuito non ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me

