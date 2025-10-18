Ordigno esplosivo sotto casa di Sigfrido Ranucci indagini dei Ris sui reperti

I carabinieri del Ris sono al lavoro sui reperti dell'ordigno rudimentale che giovedì sera ha semidistrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione a Pomezia, centro alle porte di Roma. Obiettivo degli investigatori è analizzare il tipo di esplosivo utilizzato per poi eventualmente risalire agli autori dell'intimidazione che solo per un caso fortuito non ha.

Nella notte un ordigno esplosivo ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista d'inchiesta e conduttore di "Report". L'esplosione è stata così potente da danneggiare sia l'auto della figlia che la sua abitazione.

Un ordigno esplosivo piazzato sotto la sua abitazione stanotte ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia.

Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo e senza timer: cosa sappiamo sulla bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia

Sigfrido Ranucci, chi ha piazzato la bomba sotto casa sua? La malavita, gli albanesi del cartello Escobar, gli ultras: tutte le piste. «Ci sono 4/5 tracce importanti» - Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo, lasciato tra due vasi con la miccia accesa a pochi metri dall'abitazione.

Con quasi un chilo di materiale esplosivo, molto probabilmente polvere pirica pressata.