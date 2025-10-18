Orario Rimini Juventus Next Gen | quando si gioca il match Tutti i dettagli sulla prossima sfida dei bianconeri di Brambilla

Orario Rimini Juventus Next Gen: quando si gioca il match, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie C 202526. Un’inversione di rotta per riprendere la corsa. La Juventus Next Gen è chiamata a una prova di carattere nella difficile trasferta di Rimini. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla, reduci da due sconfitte consecutive, cercano punti e certezze nella sfida valida per la decima giornata del Girone B di Serie C. Obiettivo riscatto in Romagna. L’appuntamento è per domani, domenica 19 ottobre, alle ore 14:30, allo Stadio “Romeo Neri” di Rimini. Per la Signora si tratta di una partita da non fallire, per interrompere la striscia negativa e per non perdere ulteriore terreno dalle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com