Orario Lazio Juventus Women | quando si gioca il match Tutti i dettagli sulla prossima sfida delle bianconere di Canzi

Orario Lazio Juventus Women: quando si gioca il match delle bianconere di Canzi, valido per la 3ª giornata di Serie A femminile 202526. Archiviata la delusione europea, è tempo di rituffarsi sul campionato con un unico obiettivo: vincere. La Juventus Women, dopo un avvio di stagione a dir poco complicato in Serie A, cerca il suo primo successo stagionale nella difficile trasferta contro la Lazio. L’appuntamento è per domani, domenica 19 ottobre, alle ore 15:30, per la terza giornata di campionato. Obiettivo riscatto dopo un avvio shock. Per le campionesse d’Italia in carica, la partita assume un’importanza capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Lazio Juventus Women: quando si gioca il match. Tutti i dettagli sulla prossima sfida delle bianconere di Canzi

