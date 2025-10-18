Ora solare quando spostare indietro le lancette dell' orologio

Ci siamo quasi: torna l'ora solare. Manca ormai poco all'appuntamento per spostare indietro le lancette dell'orologio. Con l'ultimo fine settimana di ottobre salutiamo infatti l'ora legale e tornerà l'ora solare. Le giornate saranno quindi più corte e farà buio prima, bisognerà attendere la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it