Ora solare al via il 26 ottobre | cosa cambia per salute e bollette

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 le lancette torneranno indietro di sessanta minuti: rientra l’ora solare. Un gesto semplice che però riaccende discussioni su salute, bollette, ambiente e sicurezza. A una settimana dal cambio, fotografiamo dati, studi e scelte politiche per capire quanto pesi davvero quell’ora in meno di luce serale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ora solare al via il 26 ottobre: cosa cambia per salute e bollette

