Ora si parla di healthocide genocidio sanitario a Gaza la testimonianza del dottor Lorenzo Bresciani

La pace firmata non ferma la catastrofe umanitaria a Gaza: infrastrutture distrutte, sistema sanitario al collasso, un milione di persone senza acqua potabile. In prima linea, medici e volontari come Lorenzo Bresciani. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Ora si parla di healthocide (genocidio sanitario) a Gaza, la testimonianza del dottor Lorenzo Bresciani

Altri contenuti sullo stesso argomento

A fianco del termine genocide e’ stato coniato il termine “healthocide” ovvero attacco indiscriminato alla macchina di assistenza sanitaria nella striscia. Vi riporto i passaggi più salienti dell’articolo “Gaza's healthocide: medical societies must not stay silent” usci Vai su Facebook

Ora si parla di healthocide (genocidio sanitario) a Gaza, la testimonianza del dottor Lorenzo Bresciani - La pace firmata non ferma la catastrofe umanitaria a Gaza: infrastrutture distrutte, sistema sanitario al collasso, un milione di persone senza acqua potabile. wired.it scrive

L’Onu parla ufficialmente di genocidio a Gaza: siamo a un punto di non ritorno - Questa settimana è accaduto qualcosa che, almeno sul piano giuridico e dialettico, cambia radicalmente la definizione del conflitto a Gaza: per la prima volta un organismo dell’Onu, la Commissione ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Netanyahu parla all’Onu in un’aula semi-vuota. Nega genocidio e la fame a Gaza: ‘Riconoscere Palestina incoraggia Hamas’ - “I palestinesi non credono nella soluzione dei due Stati, non vogliono uno stato vicino a Israele ma al posto di Israele“. Si legge su ilfattoquotidiano.it