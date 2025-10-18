Opportunità per 800 studenti Qualifica di operatore socio sanitario negli istituti professionali umbri

Con il nuovo anno scolastico più di 800 studenti iscritti a cinque Istituti professionali umbri potranno conseguire il diploma e vedersi riconosciuta la qualifica di Operatore socio sanitario senza dover ricorrere ad un corso privato aggiuntivo a pagamento. Questa "rivoluzione" che consente di risparmiare tempo e denaro è frutto di un protocollo fra Regione Umbria, Ufficio scolastico regionale, Arpal e scuole. "Per il mondo dell’istruzione professionale si tratta di una novità importantissima - spiega l’assessore Fabio Barcaioli -. In questo modo abbiamo ridato dignità a queste scuole e soprattutto opportunità ai ragazzi e ai territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

