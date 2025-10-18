Operatori del 118 aggrediti dai parenti di una paziente deceduta | pugni calci e lancio di oggetti

Foggiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una aggressione subita da operatori sanitari. L'ultima in ordine di tempo si è consumata nella giornata di ieri, 17 ottobre: vittime, quattro operatori del 118 della Sanitaservice, durante un intervento di emergenza a Foggia, nel quale una donna ha purtroppo perso la vita. La chiamata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Soccorrono una donna che muore, operatori sanitari aggrediti - Due operatori sanitari, intervenuti in una abitazione al Pilastro, in periferia a Bologna, per soccorrere una sessantenne colta da malore e che è deceduta, sono stati aggrediti da ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Operatori 118 Aggrediti Parenti