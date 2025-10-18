Operaio schiacciato dalle reti della nuova biblioteca di Torino Expo morto Andy Mwachoko | lascia 3 figli
È morto schiacciato da alcune reti metalliche che doveva trasportare da un cantiere all'altro a Torino, l'operaio 42enne Andy Mwachoko, da anni in Italia. L'uomo lascia la moglie e 3 figli e si trovava a Torino per lavorare, anche se era residente in Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
